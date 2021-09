Am kommenden Dienstag, 5. Oktober, beginnt die Sanierung der Fahrbahn an der Fliederstraße in Holzwickede.

Die Fliederstraße wird auf der gesamten Straßenlänge und -breite saniert. Die betroffenen Anwohner kommen während der Bauzeit zu ihren Grundstücken und Häusern. Die ausführende Straßenbaufirma wird vor Beginn der Maßnahme ein Informationsschreiben an die betroffenen Anwohner und Anlieger der Fliederstraße verteilen. Die Gemeinde Holzwickede bittet bei eventuellen Behinderungen um Verständnis.