Die Umstellung zum neuen Preissystem am Holzwickeder Wertstoffhof kann nicht wie geplant zum 1. Januar erfolgen. In der Sitzung des Gemeinderates blieb der hierfür erforderliche Beschluss aus. Hintergrund des ausgesetzten Beschlusses waren Unstimmigkeiten in Bezug auf die Sperrmüllgebühren.

Durch die Einführung eines neuen Volumenmaßstabes, welcher zu einer transparenten Gebührenstaffelung führt, ergeben sich neue Abgabepreise am Wertstoffhof. Zur Umsetzung dieser neuen Preissystematik bedarf es der Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Gemeinde Holzwickede. Der seitens der CDU-Fraktion an die Verwaltung herangetragene Klärungsbedarf konnte - nicht zuletzt unter Berücksichtigung der zuvor ausgefallenen, vorberatenden Ausschüsse - in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres nicht abschließend bereinigt werden.

Aus diesen Gründen wird das neue Preissystem am Wertstoffhof zunächst zurückgestellt. Die Verwaltung wird den Fraktionen im ersten Umweltausschusses am 1. Februar einen neuen Vorschlag in Bezug auf die Gebührengestaltung der Sperrmüllabgabe am Wertstoffhof und der kommunalen Sperrmüllabholung unterbreiten. Nach erfolgter Zustimmung durch die Ausschussmitglieder kann die Änderung der Gebührensatzung in der darauffolgenden Ratssitzung beschlossen werden. Perspektivisch soll das neue Preissystem zeitnah so schnell wie möglich umgesetzt werden.