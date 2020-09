Nach Ausfall der Sirene auf dem Rathausdach am 10. September - dem bundesweiten Warntag - wurde der technische Defekt am Montag durch eine Fachfirma behoben. Kurze Anlaufproben der Sirene wurden am 14. September um kurz nach 11 Uhr in der Gemeindemitte von aufmerksamen Einwohnern bereits wahrgenommen. Die Sirene ist somit zur Warnung der Bevölkerung wieder voll einsatzfähig.