Der Markt für E-Bikes und Pedelecs boomt und sicherlich pendeln auch viele Arbeitnehmer mittlerweile mit dem Pedelec zur Arbeitsstätte oder finden sich in ihrer Freizeit oder auch im Verein für gemeinsame Touren zusammen.

Damit diese Verkehrsteilnehmer nicht nur nachhaltig, sondern auch sicher unterwegs sind, bietet der Motor-Sport-Club Holzwickede im ADAC gemeinsam mit dem Fahrsicherheitszentrum Westfalen am 5. September um 14 Uhr ein Pedelec-Sicherheitstraining für Erwachsene an. Das kostenpflichtige Training wird ca. vier Stunden dauern und am Schulzentrum an der Opherdicker Straße in einer kleinen Gruppe stattfinden. Ohne neugierige Zuschauer können die Teilnehmer sich mit den Besonderheiten des Pedelec-Fahrens vertraut machen. Unter professioneller Anleitung lernen die Teilnehmer dort, wie sie mit der im Vergleich zum altbekannten Fahrrad ungewohnten Motorleistung, dem höheren Gewicht und dem veränderten Bremsverhalten umgehen. Geübt werden Anfahren, Bremsen und Ausweichen ebenso wie Wenden und Spurhalten. Es gibt auch Tipps wie man zum Beispiel mit dem Akku umgeht, die individuelle Einstellung des Pedelecs und zur Diebstahlsicherung.

Verkehrsreferent Frank Niehaus: „Als ADAC-Ortsclub der Region möchten wir auch die E-Bike Nutzer hier vor Ort unterstützen und zeigen, dass sich der Motor-Sport-Club nicht nur den Fahrern von zwei- und vierräderigen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren verpflichtet fühlt.“ Das Angebot richtet sich nicht nur an heutige Pedelec-Nutzer, sondern auch an noch Unentschlossene, die über die Anschaffung eines Pedelecs nachdenken. Hierzu hat der MSC eine Kooperation mit Mega-Bike aus Unna-Massen geschlossen. Auf diesem Wege können auch unterschiedliche Leihräder für das Training zur Verfügung gestellt werden.

Alle weiteren Informationen zu den Trainingsinhalten, zum Ablauf, zur Teilnahme und zu den Kosten können Interessierte auf www.msc-holzwickede.de nachlesen. Kontaktdaten, Flyer und Anmeldeformular können dort heruntergeladen werden.