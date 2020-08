Holzwickede: Beachanlage des 1. VV Holzwickede an der „Schönen Flöte“ | Steinbruchstr. 38 I Sonntag 16. August 2020 von 10:00 bis 18:30 hr

Platz 2 belegen Jenny Begall und Pascal Jonietz und komplettiert wurden die Treppchen mit Sarah Man und Nick Herbertz. Auf den vierten Platz der 16 besten Mixed-Teams der Westdeutschen Beachvolleyballszene kamen Stephanie Reuter und Jan Leimbrink. Für Lokalkolorit sorgten Carmen Wolff und Timo Hilker aus Kamen, sie belegten Platz 9.

Pünktlich um 10:00 Uhr gab Turnierorganisator Jens Ole Wilberg von der gleichnamigen Unnaer PR- und Eventagentur die drei Courts zum Start um den offiziellen Meistertitel frei. Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen sorgten für einen optimalen Rahmen und eine tolle Stimmung.

Diese Westdeutsche Kronen Mixed Meisterschaft fand bereits zum neunten Mal in Folge mit den 16 besten Mixed-Teams der Westdeutschen Beachvolleyballszene in Holzwickede statt. Für diese Top-Mixed-Teams ist es der glanzvolle Saisonhöhepunkt.

Wir freuen uns, dass in

Corona-Zeiten diese Meisterschaft gespielt werden kann

so die gut aufgelegte Paulin Braune vom TSV Dormagen und die Freude konnte man den Teams anmerken.

In meinem Bericht

geht es mir nicht darum fachlich über die Leistungen der 16 besten Mixed-Teams aus Nordrhein-Westfalen zu berichten und diese zu bewerten. Das kann ich auch gar nicht. Wie spannend Beachvolleyball-Duelle sein können stellten die „Akteure“ an diesem Sonntag unter Beweis.

Viele Menschen verbinden diese Sportart nur mit Strand, Meer und Urlaub. In den letzten 16 Jahren hat sich Beachvolleyball von einem Trendsport zu einer olympischen Disziplinsportart entwickelt. Wie spannend Beachvolleyball-Duelle sein können stellten die „Akteure“ an diesem Sonntag unter Beweis, wenn sie auch Corona-bedingt die sonst übliche Erfrischung zwischen den Spielen in der „Schönen Flöte“ nicht nutzen konnten. Nach Abschluss des Finales gab es von den Zuschauern „starken Beifall “ und Turnierorganisator Jens Ole Wilbergwar beindruckt.



Alle Spielergebnisse finden Sie hier

» Westdeutsche Kronen Mixed Meisterschaft 2020 in Holzwickede



Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Beach-Volleyball-Feeling bei der Westdeutschen Kronen Mixed Meisterschaft 2020 aus Holzwickede.

Die Serie wird laufend mit vielen weiteren Fotos ergänzt!