Wer am vergangenen Samstag in Holzwickede unterwegs war, wird sich gewundert haben. Rund 200 Biker aus Nah und Fern machten die Straßen unsicher. Ihr Ziel: Familie Raupach in der Oststraße.

Die sechsköpfige Familie fiel aus allen Wolken, als plötzlich eine ganze Abordnung von Motorradfahrern vor ihrem Haus stand, um sie gemeinsam in ihre "Auszeit für die Seele" zu verabschieden. Denn Benjamin und Tanja Raupach machen mit ihren vier Töchtern dieser Tage einen zweiwöchigen Urlaub in Harlesiel an der Nordseeküste. Möglich gemacht hatte das unter anderem Frank Brockbals, ein Freund der Familie und Botschafter des gemeinnützigen Bönener Vereins "Auszeit für die Seele". Das 2017 gegründete Hilfsprojekt ermöglicht es Krebspatienten gemeinsam mit der Familie eine Auszeit von ihrem Alltag zu nehmen.

"Tanja Raupach leidet seit vier Jahren an Krebs", erzählt Frank Brockbals. "Sie hat in dieser Zeit viel mitgemacht und nachdem die Familie schon geglaubt hatte, die Krankheit besiegt zu haben, ist sie letztes Jahr zurückgekommen. Die Ärzte können jetzt leider nur noch schmerzlindernde Therapien anbieten, trotz zahlreicher Operationen. Im letzten Jahr konnten wir schon einmal einen Urlaub für die Familie organisieren. Damals ging es im Herbst für eine Woche in eine Ferienwohnung an die Nordsee. In diesem Jahr konnten wir Tanjas Wunsch nach einem Campingausflug für die ganze Familie erfüllen. Nun können die Raupachs zwei Wochen in einem Wohnwagen Kräfte sammeln." Finanziert wird der Urlaub vom Verein, der dafür regelmäßig Sternfahrten von Bikern in ganz Deutschland organisiert. Dabei wird auf die besondere Arbeit aufmerksam gemacht und Spenden gesammelt. Der Verein unterhält außerdem Kontakte zu Vermietern von Ferienwohnungen und -häusern deutschlandweit. Die stellen ihre Objekte kostenlos zur Verfügung, wenn es Leerzeiten gibt. Diesmal musste alles ganz schnell gehen.

"Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass wir so schnell eine Antwort von der Kurverwaltung vor Ort kriegen würden und haben uns daher umso mehr gefreut, als nach nur ein paar Stunden eine positive Rückmeldung kam. Für die Familie hieß es dann schnell Koffer packen und die unverhofften Ferien antreten. Besonders für die vier Töchter der Raupachs ist diese Zeit unbezahlbar. Etwas, was auch die lokalen Unternehmen gerne finanziell unterstützen: Unter anderem stellte der Pflegedienst Anita Stracke für die Urlaubsfahrt einen VW Crafter zur Verfügung, in dem die ganze Familie bequem Platz findet; Rewe Böning sorgte mit einem Fresspaket besonders bei den Kindern für große Augen; Josef Joy und viele Nachbarn, Freunde und Bekannte spendeten Urlaubsgeld, sodass auch Unternehmungen vor Ort möglich sind. Denn finanziell ist die Familie schon längst an ihrer Belastungsgrenze angekommen.

"Benjamin kann nicht arbeiten und Tanja erhält nur eine kleine Rente. davon können natürlich kostenintensive Behandlungen nicht bezahlt werden. Mittlerweile gibt es einen Schuldenberg von rund 50.000 Euro. Wir hoffen auf noch weitere Unterstützer, die helfen, diesen abzutragen." Jetzt nimmt sich die Familie aus Hengsen aber erst einmal eine "Auszeit für die Seele" und versucht die Sorgen des Alltags eine zeitlang hinter sich zu lassen. Auf ihrer Fahrt gen Norden wurden sie bis zur Ausfahrt Werne von den Bikern begleitet. Danach ging es alleine weiter in einen Urlaub, der sicher unvergessen bleibt. Die Motorradfahrer hatten sich vorher und nachher am Kreiseleck in Hengsen getroffen, wo Wirt Rolf Mündnich gemeinsam mit der Bäckerei Grobe Brötchen und Kaffee und später auch Bratwürstchen gegen eine Spende zur Verfügung stellte. Gesammelt wurden da rund 345 Euro, die der Wirt dann auf 500 Euro aufrundete und den Raupachs als Urlaubsgeld mitgab.

"Es freut uns so sehr, dass so viele Menschen in der Region unsere Arbeit unterstützen", zeigt sich Frank Brockbals sichtlich gerührt. "Bedanken möchte ich mich im Namen des Vereins vor allem bei den ortsansässigen Gewerbetreibenden, bei Nachbarn, Freunden und vor allem allen Bikern. Gerechnet hatte ich mit etwa 40 Fahrern. Die rund 200 Biker haben mir dann buchstäblich die Sprache verschlagen. Super, dass sowas möglich ist!"

Auszeit für die Seele:

Der Verein „Auszeit für die Seele“ hat unter dem Stichwort "Hilfe für Tanja" ein Spendenkonto eingerichtet: DE 29 4106 2215 0056 6282 02

Es werden auch weiterhin Unterstützer oder Vermieter gesucht. Mehr Infos gibt es unter Tel. 02383/2053 oder 01520/4590627.

Auch Sachspenden werden gerne entgegen genommen. Der Verein ist beispielsweise noch auf der Suche nach einem passenden Fahrzeug.