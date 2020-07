Ab sofort bieten die HowiBib-Freunde e.V. in Kooperation mit der Gemeindebibliothek Holzwickede eBook-Reader zum Verleih an.

Bibliotheksnutzer*innen, die sich bisher vor einer Anschaffung gescheut haben, erhalten so die Möglichkeit, einen Reader auf Herz und Nieren zu prüfen.

Nicht nur auf Reisen und im Urlaub lässt sich ein Reader sehr gut nutzen. Darüber hinaus haben die Nutzer*innen die Möglichkeit, die „Onleihe“ zu testen.

Es stehen derzeit zwei tolino page2-Reader zur Verfügung.

Sie sind bis zu 14 Tage gegen eine geringe Gebühr von 2,50 EUR entleihbar. Für Vereinsmitglieder entfällt die Gebühr.

Die Leihe ist bereits jetzt in der „Sommerpause“ der Bibliothek möglich. Interessierte Nutzer*innen wenden sich hierfür per Mail an howibib@mail.de.