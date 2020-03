Dachfenster, Kinderstuhl und Autoreifen waren die größten Fundstücke beim „Frühjahrsputz“ in den Ortsteilen Opherdicke und Hengsen am Wochenende. Zum 8. Mal hatten die Ortsvorsteher Petra Kittl und Friedrich-Wilhelm Schmidt zu der Aktion aufgerufen. Und rund 45 Helfer, darunter erstmals Eltern und Kinder der Paul-Gerhardt-Grundschule, pickten fleißig arglos Weggeworfenes aus Grünstreifen, Blumenbeeten und Sträuchern.

Die gute Nachricht vorweg: Etwas weniger Müll als in den Vorjahren lag in der Natur herum. Aber an manchem Straßenrand wurden die Sammler doch fündig. Fast 40 große Wodkaflaschen lasen sie entlang der Schwerter Straße /Brauckstraße und hinunter bis zur Langscheder Straße auf. „Unfassbar“, meinte Friedrich-Wilhelm Schmitt. „Ob das irgendwelche Lastwagenfahrer aus dem Fenster werfen, an jeder Raststätte kann man das entsorgen.“

Insgesamt sei das Erscheinungsbild der Grünstreifen und öffentlichen Flächen in den Orten aber etwas besser geworden, vielleicht wegen der häufigeren Säuberungsaktionen. Zwar mussten die Helfer diesmal keine "Wilde Müllkippe" wegräumen, aber alte Autoreifen fanden sie trotzdem, neben kleineren Sperrmüllteilen. Früher wurde zwei bis drei Mal pro Jahr eine verbotene „Reifendeponie“ entdeckt, besonders im Bereich Kleistraße und Mühlenstraße, diesmal einige Einzelreifen. Rund 4 cbm Unrat kamen bei der Sammelaktion binnen weniger Stunden in einem Container zusammen. „Schöne Aktion der Bürger“, freute sich Petra Kittl danach. Zum letzten Mal riefen die Ortsvorsteher zur der Müllsammlung auf. Und hoffen, dass nach der Kommunalwahl ihre Nachfolger die Idee weiterführen. Der Frühjahrsputz endete gegen 12 Uhr am Sportplatz „Haarstrang“. Dort spendierte der Landwirtschaftliche Ortsverein um Bauer Wilhelm Eickele eine Erbsensuppe. Getränke und Waffeln und Würstchen erhielten die Teilnehmer als Dankeschön für ihre Arbeit.