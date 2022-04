Die Gemeinde Holzwickede plant für das aktuelle Kalenderjahr ein breit gefächertes Kulturangebot für alle Generationen in der Gemeinde. Los geht's mit dem Tanz in den Mai.

Ab 18 Uhr laden die Gemeinde und der Ortsjugendring am Samstag, 30. April, auf den Marktplatz und zum Tanz in den Mai ein. Cocktails, Bierwagen, Foodtrucks und Weinstube werden an dem Abend für das leibliche Wohl sorgen. Neben einer Ausleuchtung des Marktplatzes wird als besonderes Highlight DJ Valle auf einem extra gebuchten Eventbus für ausgelassene Stimmung sorgen.

Die Schlüter und Schlepperfreunde und der Heimatverein der Gemeinde werden den traditionellen Maibaum in diesem Jahr eher aufstellen, damit zum Veranstaltungstag ein Maibaum in der Mitte des Markplatzes strahlt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Einen Vorverkauf wird es nicht geben. Besitzer einer Vorverkaufskarte für die im November ausgefallene Veranstaltung „Vorglühen“ in der Rausinger Halle können am Veranstaltungsabend eingetauscht werden. Die Veranstaltung richtet sich an Personen ab 18 Jahren und wird unter den gültigen Corona Regelungen stattfinden.

In den zurückliegenden zwei Jahren war die Planung und Durchführung von größeren Veranstaltungen eine besondere Herausforderung für die Gemeinde. Der Infektionsschutz auf der einen Seite und der Wunsch nach Freiheit auf der anderen Seite haben es vielen Vereinen, Einrichtungen, Kreisen und auch der Gemeindeverwaltung nicht leicht gemacht, eindeutige und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Die Gemeinde Holzwickede plant neue Kulturangebote insbesondere für den anstehenden Sommer.