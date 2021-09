Holzwickeder Grundstückseigentümer für Klimabäume gesucht

Als gemeinsame Aktion vom Regionalverband Ruhr (RVR) und der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ der Emschergenossenschaft werden insgesamt 10.000 kostenlose Klimabäume verschenkt. Auch die Gemeinde Holzwickede nimmt als eine von 43 Kommunen in der Metropole Ruhr an der Verteilaktion am 30. Oktober teil.

Bisher sind allerdings nur wenige Anmeldungen aus der Emscherquellgemeinde auf der zentralen

Webseite www.klimabaeume.ruhr eingegangen. Für rund 150 Obstgehölze sucht die Gemeindeverwaltung daher noch private Haus- und Grundstückseigentümer, welche einen

kostenlosen Klimabaum im eigenen Garten pflanzen möchten.

Mit der Übernahme einer Baumpatenschaft können die Holzwickeder aktiv dabei helfen, die Gemeinde und das Ruhrgebiet grüner zu gestalten. Darüber hinaus trägt jede Baumpflanzung zu einer Verbesserung der regionalen Klimabilanz bei. Denn Bäume verringern Schadstoffe in der Luft und helfen bei der Senkung der Temperaturen im Sommer.

In der Gemeinde Holzwickede können die Klimabäume am 30. Oktober auf dem Platz von Louviers

zwischen 10 und 13 Uhr abgeholt werden. Die verschiedenen Obstgehölze (Apfel, Birne, Kirsche und

Pflaume) werden in einem 5 L Topf geliefert und mit einer Pflanz- und Pflegeanleitung an die

Baumpaten ausgegeben.

Bis zum 16. Oktober können sich interessierte Grundstücksbesitzer aus Holzwickede noch für einen kostenlosen Klimabaum bewerben. Neben den Kontaktdaten ist ein Bild der künftigen Pflanzstelle über die zentrale Webseite www.klimabaeume.ruhr zu übermitteln. Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Es ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der RuhrKonferenz NRW. Weitere Infos sind auf der zentralen Projektseite unter www.klimabaeume.ruhr zu finden.