Neuer Standort der Tempo-Warnanlage

Die Tempo-Warnanlage, die bisher an der Hauptstraße in Holzwickede aufgestellt war, wurde durch den Baubetriebshof umgesetzt und steht nun an der Weststraße.

Hier gab es wiederholt Beschwerden von Anwohnern, dass mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren wird. Diese Anlage zeigt den Autofahrern die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit an und soll sie dafür sensibilisieren sich an die vorgeschriebenen Temporegeln zu halten.