Klinge stumpf, neu kaufen – So einfach geht es bei Wolfgang Schulz(68) nicht. Der Messerschmiedemeister aus Holzwickede erlernte seinen Beruf im Betrieb des Vaters und blickt auf über fünf Jahrzehnte Erfahrung zurück, vom Schlachthof bis zum Hotelbetrieb. Sternekoch Björn Freitag (“Der Vorkoster”) ließ seine Klingen bei ihm schärfen und im “Vivo – Die Glocke” in Holzwickede schneidet man das Steak mit gewetzten Schneiden von Schulz.

Sein Berufsweg war im Elternhaus vorgezeichnet. Die Aloysiusschule verließ er mit 14 Jahren. “Griff in den Nacken und Tritt in den Arsch, du fängst bei mir im Betrieb an” - so nahm ihn sein Vater in den Betrieb auf. In der Buchholzstraße 2, hinter der heutigen Polizeistation, befand sich die Schleiferei Schulz. Dort absolvierte der Zögling die Lehre. Dem Versprechen des Vaters “Du bekommst mal die Werkstatt” folgte er und arbeitete zunächst dort für geringen Lohn. Danach schloss er aus finanziellen Gründen zwei Jahre bei der Bundeswehr an. Den Schleifer aus der Emschergemeinde zog es nach München, wo er auf einem Schlachthof Arbeit fand. Das Leben aber wurde zu teuer in München und er kam nach nur einem Jahr Ende 1974 zurück nach Holzwickede und eröffnete in Dortmund, Münsterstraße, einen Betrieb. “Der lief sehr gut”, erinnert er sich. Aber Wolfgang Schulz wollte mehr.

Schlachthöfe

Ein Vertreter gab ihm den Tipp, in Essen den Schleifbetrieb für einen Schlachthof zu übernehmen. Da griff er zu. Arbeit hatte er reichlich. Denn üblich war zu der Zeit, dass die Metzger auch schlachteten. Allein in Holzwickede gab es in den 70er Jahren sieben Metzger (heute einen), manche schlachteten 20 bis 30 Tiere pro Woche. Der Bedarf an scharfen Messern und Klingen war dauerhaft gesichert.

Bis 1994 war sein Haupterwerb der Schlachhof in Essen, fuhr aber auch zu Kunden in Siegen, Lüdenscheid, Hagen und Recklinghausen. “1.500 Kilometer pro Woche, das ging auf mein Herz und Kreislauf”, so Schulz. Nach einer Herzoperation vor zwei Jahren ging alles nicht mehr so schnell wie gewohnt. In seinem Haus am Landweg meldete er schließlich wieder sein Gewerbe an, alle erforderlichen Maschinen hat er in Garage und Keller. Die Anforderungen der Aufsichtsbehörden erfüllt er, Lärm- und Staubschutz sowie Entlüftung der Räume werden kontrolliert.

TV-Starkoch und Schalke-Teamleiter

Björn Freitag besuchte ihn in seiner Werkstatt in Gelsenkirchen, einen Familienbetrieb aus den 30er Jahren, den Schulz 1994 übernommen hatte: “Die Haare mit Gel nach hinten gebürstet, ich dachte den hast Du irgendwo gesehen”, hatte er eine Ahnung. Der Starkoch benutzte Messer mit weißen Griffen, die erkannte Schulz in einer TV-Kochshow. “Das ist er”, wusste Schulz dann. Dass sein Betrieb nicht erwähnt wurde, stattdessen nur ein Hinweis auf Schleifereien in Köln verbreitet wurde, stimmt ihn heute noch traurig. Dabei schliff Schulz die Bestecke mancher Prominenz. Darunter Karl-Heinz “Charly” Neumann, Mannschaftsbetreuer des FC Schalke 04 in den 80er Jahren. “Charly” Neumann betrieb Restaurationen im Ruhrgebiet.

In Gelsenkirchen, wo er bis 2017 sein Handwerk ausübte, standen ihm auf 110 qm mehr als ein Dutzend Maschinen zur Verfügung. Mit ihnen konnte er auch Großklingen für die Papierindustrie sowie für Fleischgroßbetriebe schärfen. Die gebogenen “Cuttermesser” hatten nicht selten mehr als 50cm Länge. Mit den Tischmessern des Hotel- und Gaststättengewerbes beschäftigte er sich auch. “Ich musste ja Umsatz machen.”

Wellen- und Kuhlenschliff

Fingerspitzengefühl ist für Wolfgang Schulz das wichtigste Talent in seinem Beruf. Sog. “fliegende Messerschleifer” betrachtet der Meister mit Argwohn. Einen auf dem Wochenmarkt Unna nahm er unter die Lupe. Der habe trotz unprofessioneller Arbeit eine stolze Summe verlangt. Sauer ist Schulz auf Betrüger, die unter dem Vorwand, für seinen Betrieb unterwegs zu sein die Kundschaft an der Nase herumführen, was vor einigen Jahren auch in der Emschergemeinde vorkam. Die Qualität liege deutlich hinter seinem Niveau. Da legt Wolfgang Schulz höhere Maßstäbe an. Seine Spezialität ist eine Kombination aus Wellen- und Kuhlenschliff. Die gerundeten Einkerbungen verhindern das Anhaften des Fleisches. Dabei wird jede Vertiefung von Größe und Lage her nur mit Handkraft eingeschliffen. Das Ergebnis: Ein äusserst präziser Schliff, bei dem die Handarbeit aber erkennbar ist. Genau das wünschen viele Kunden heute. Sie bringen Besteck aus ihrem Haushalt mit und erhalten messerscharfe, individuell geschliffene Messer zurück. An einem Blatt Papier demonstriert Wolfgang Schulz die unglaubliche Schärfe eines Tranchiermessers, Ausfransungen sind nicht erkennbar. “So etwas bekommt man auf dem Wochenmarkt nicht”, weiß Wolfgang Schulz. Auch das Alter eines Messers ist kein Problem. Er zeigt ein Brotmesser aus den 40er Jahren, das nach Schliff und Politur wie neu aussieht. Solinger Schneidwaren begeistern ihn natürlich bis heute.

Historisches Handwerk

Gartenscheren, Rasenmähermesser, Kettensägen und Aufschnittmaschinen sind die Alltagsaufträge bei Wolfgang Schulz. Schon mal vom Augsburger Spaten gehört? Das Besteck mit spatenförmiger Griffform ist berühmt für seine Einzigartigkeit. Klinge und Griff der Messer wurden mit Blei verbunden, gesteckt und verpresst. Wolfgang Schulz bekommt häufig gebrochene Klingen oder entzweite Messer als Auftrag. Er hat als einer von wenigen Experten das erforderliche Werkzeug, um alle Reparaturen rund um das Besteck durchzuführen. Es gibt kaum etwas, dass er nicht schleift. Blätter von Kreissägen bilden da eine Ausnahme, die Lärmentwicklung sei einfach zu groß. "Das klingt wie ein riesiger Gong."