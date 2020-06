Laut Feuerwehrbericht, wurden am 20. Juni 2020 um 11:56 Uhr, die Feuerwehreinheiten Hünxe und Drevenack in den Ortsteil Drevenack zu einem gemeldeten Zimmerbrand im "Sandkamp" alarmiert. Der Entstehungsbrand wurde durch den Eigentümer selbstständig mit einem Feuerlöscher gelöscht. Schlimmeres wurde so verhindert. Der Raum wurde durch die Feuerwehr noch einmal kontrolliert.

Der Einsatz endete für alle eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Hünxe nach einer halben Stunde.