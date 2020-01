Seit langem veranstaltet die Gruppe Ali & the Gators am Anfang des Jahres den Skiffle-Frühschoppen in Drevenack. Viele Fans, Musikliebhaber, Freunde und Bekannte finden sich dann in der Gaststätte „Alt Peddenberg“ ein, um einen schwungvollen und fröhlichen Vormittag und Mittag mit handgemachter Musik, viel Spaß, guter Unterhaltung, sowie leckeren Speisen und Getränken zu erleben.

Die vier Drevenacker Ewald Hübel (Gitarre, Banjo), Reinhard Weber (Bass), Ali Wittges (Waschbrett) und Horst Augustin (Gitarre, Kazoo) unterhalten mit traditioneller Skiffle-Musik, die aus Amerika kommend in den 50er Jahren in England populär wurde und bis heute noch viele Freunde hat. Es werden aber auch andere, oft deutschsprachige, Lieder auf „verskiffelte“ Weise gespielt.

Charakteristisch für diese Musik sind die eingesetzten Instrumente, zum Teil selbstgebastelt. Statt der Drums kommt ein altes, originales Waschbrett mit angebauten Kleininstrumenten zum Einsatz, und der Bass besteht aus einem Speisfass mit Besenstiel und Wäscheleine.

Einen musikalischen Kontrast bietet die Gruppe Highway to Heaven. Mit ihrem Cover-Rock- und New-Country-Sound haben sie schon in den letzten Jahren den Saal im „Alt Peddenberg“ gerockt. Die drei jungen Musiker, Kevin Hebink (Gitarre), Lars Modrow (Bass) und Jovan Ducret (Drums), spielen ihre Songs, die den Zuhörern bekannt vorkommen werden, auf eine eigenwillige und mitreißende Art. Die beiden Bands lösen sich im Verlauf der Veranstaltung mehrmals ab.

Das ganze findet am Sonntag, 26. Januar, ab 11 Uhr in der Gaststätte „Alt Peddenberg“ (Uli Vennmann) in Hünxe-Drevenack, Hünxer Straße 16. statt.

Die Musiker spielen für einen guten Zweck. Bei freiem Eintritt werden die Besucher im Laufe der Veranstaltung um eine Spende für die beiden folgenden Organisationen gebeten:

Der „Bunte Kreis Duisburg e.V. – Niederrhein und westliches Ruhrgebiet ", Verein zur Familiennachsorge, ist eine Gruppe engagierter Fachleute, die Familien mit chronisch kranken, behinderten und entwicklungsauffälligen Kindern in der frühen Phase ihrer Entwicklung Hilfe und Unterstützung bietet.

Der „Förderkreis Jugend-Schule-Sport e.V. Drevenack“, bietet für alle Drevenacker Kinder- und Jugendeinrichtungen (Kindergärten, Schule, Kirchengemeinde, Vereine) finanzielle Unterstützung bei Projekten.Die Veranstalter hoffen auf ein „volles Haus“ in Drevenack.