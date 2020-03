Am Freitag dem 3.Juli ab 17.45 Uhr geht es zum 17.Mal beim Abendlauf der TUS Drevenack auf die Laufstrecke. Angeboten sind 350 Meter ( für Bambinis ) 1000 Meter (Schülerlauf ) 5Km für Läufer/innen und Walker sowie der 10 Km Hauptlauf der in diesem Jahr auch wieder zum Lippe-Issel_Cup zählt. Anmeldungen zu den Läufen, bei denen im vergangenen Jahr über 1400 Teilnehmer dabei waren, sind im Internet unter www.tus-drevenack.de möglich. Schnelles anmelden wird auch in diesem Jahr wieder belohnt. Die ersten 600 Erwachsenen sowie die ersten 200 200 Schüler und Bambinis erhalten wieder ein Funktionsshirt.