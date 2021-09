Das erste Turnier nach der langen Corona Zwangspause verlief für Joyce Wintzen, Lilly Jacobs, Fritz Thum und Darian Schiedeck vom Budokan Hünxe erfolgreich.



Auf den Kreismeisterschaften in Emmerich brachte Fritz Thum in der U15 bis 40 Kilogramm die Goldmedaille mit nach Hause, sein Vereinskollege Darian Schiedeck wurde in dieser Gewichtsklasse Zweiter. Ebenfalls Zweite wurden in der U15 Joyce Wintzen bis 57 Kilogramm und Lilly Jacobs +63 Kilogramm. Die Trainer Walter Trapp und Ralf Bittscheid zeigten sich mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden und blicken zuversichtlich auf die Bezirksmeisterschaft in zwei Wochen.