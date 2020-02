Zur Abteilungsversammlung Fußball 2020lädt die Turn- und Spielvereinigung Drevenack (TUS Drevenack) am Freitag, 21. Februar, um 20 Uhr in die Gaststätte Alt-Peddenberg (Vennmann; Hünxer Straße 16 in Hünxe-Drevenack) ein.