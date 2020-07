Die traditionellen Kirmes-Veranstaltungen in Drevenack und Hünxe am 2. und 3. Oktoberwochenende finden in diesem Jahr nicht statt. Dies teilt die Hünxer Gemeindeverwaltung mit.



Klaus Stratenwerth vom Hünxer Ordnungsmat teilt mit: Der Heimat- und Verkehrsverein und die Gemeinde Hünxe müssen die Kirmessen absagen, da die seit dem 7. Juli gültige Corona-Schutzverordnung große Festveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober 2020 verbietet.

Inwieweit sich diese für den Infektionsschutz sinnvollen Regelungen auf Veranstaltungen nach dem 31. Oktober 2020, wie zum Beispiel den Weihnachtsmarkt in Krudenburg, auswirken, bleibt abzuwarten.