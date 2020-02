Auch in diesem Jahr lud der Ortsverband zum begehrten, traditionellen Karnevalsfrühstück mit anschl. Unterhaltung in die Gaststätte „Zum Krug“ in Hamminkeln-Brünen. Gäste waren herzlich willkommen und machten erfreulicherweise von der Einladung Gebrauch. Gemeinsames Feiern war angesagt. Mit Hütchen, Luftschlangen und Verkleidung, lag Karnevalsstimmung in der Luft.

Und bevor es so richtig losging, mussten sich natürlich alle Gäste zuerst einmal mit einem hervorragend vorbereiteten Frühstück stärken. Und nach kurzer Erholungspause ging es sofort weiter.

DJ Werner stimmte alle Teilnehmer musikalisch auf Karneval ein und brachte die Gäste zum Singen und Schunkeln.

Der Festausschuss, unter Leitung von Heike Vennmann, bot nicht nur Sketche, die viele Lacher auslösten sondern auch Tanzeinlagen.

Natürlich durften die Rotbachkids, Tanzgarde des Hiesfelder Carnevals Clubs, angefangen bei den Jüngsten bis hin zu den Größeren mit einer starken Darbietung wechselnder Formationen, nicht fehlen. Alle Teilnehmer klatschten vor Begeisterung. Natürlich gab es auch eine Zulage mit viel, sehr viel Beifall.

Und damit die so richtig eingeheizten Gäste weitermachen konnten, bot der Festausschuss, als Pinguine auftretend, den Pinguintanz und forderte alle auf, es den Pinguinen gleich zu tun mit hüpfen, drehen, stampfen und… laufen wie die Pinguine. Alle aber auch wirklich alle, haben sich daran beteiligt. Ob jung Gebliebene oder älter Gewordene. Alle Pinguine im Saal hatten ihren Spaß.

(Marlies Winterboer, vom Festausschuss), trat als „Uschi“ auf berichtete lebhaft von ihren Erlebnissen auf dem Campingplatz, sodass jeder Anwesende diese Situation vor Augen hatte.

Als Highlight und gleichzeitigem Abschluss der Darbietungen traten Uli Paslack als Roland Kaiser und Marlies Riesberg als Maite Kelly mit dem Song als Play-back „Warum hat du nicht Nein gesagt“ auf, begleitet vom restlichen, passend dazu tanzenden, Festausschuss. Fazit: Es war wieder einmal ein rundum gelungenes Karnevalsfrühstück.