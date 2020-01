Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, plant zurzeit den Neubau der Lippebrücke und der Wesel-Datteln Kanalbrücke auf der A3 und den damit verbundenen Autobahnausbau im Bauwerksbereich. Des Weiteren ist die Erweiterung der Tank- und Rastanlage Hünxe in Planung.



Für die Maßnahme führt die Straßen.NRW am Dienstag, 3. März, von 16 Uhr bis 18 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Hünxe, Dorstener Straße 24, eine „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ durch. In dieser Zeit wird das Projekt von Straßen.NRW-Mitarbeitern vorgestellt. Zusätzlich können sich interessierte Bürger anhand von Informationstafeln und Planunterlagen über die Baumaßnahme informieren. Fragen und Anregungen mit Bezug zur Baumaßnahme sind willkommen. Das Ergebnis der Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wird auf der Internetseite des Landesbetriebes Straßenbau unter dem Link http://www.strassen.nrw.de/projekte/buergerbeteiligung.html zeitnah veröffentlicht.

Das Projekt befindet sich nördlich der Lippe und südlich des Wesel-Datteln-Kanals, sowie westlich der Gemeinde Hünxe. Ziel der Planung ist die Erneuerung der Brückenbauwerke über die Lippe und den Wesel Datteln Kanal. Zusätzlich soll die A 3 in diesem Bereich auf den aktuellen zweistreifigen Straßenquerschnitt, nach der Richtlinie für die Anlage von Autobahnen (RAA), angepasst werden. Die Autobahnanschlussstelle Hünxe soll entsprechend dem neuen Regelwerk auf den neuen Autobahnquerschnitt der A 3 umgeplant werden.