Wesel / Hünxe Laut Polizeibericht befuhr am Dienstag, den 29. September 2020 gegen 13:20 Uhr, eine 63-jährige Weselerin mit ihrem Auto in Wesel die Martinistraße in Fahrtrichtung Rathaus. In Höhe zweier Schulen liefen zwischen am Straßenrand abgestellten Glascontainern zwei Kinder unvermittelt auf die Straße. Das erste Kind konnte die Straße noch vor dem Wagen passieren. Ein 10-jähriges Mädchen aus Hünxe wurde von dem Wagen erfasst. Hierbei erlitt das Mädchen schwere Verletzung. Sie wurde zunächst in ein örtliches Krankenhaus verbracht und später in eine Spezialklinik verlegt.

Lebensgefahr bestand nach Ermittlungsstand vom 29. September 2020 nicht.