Laut Feuerwehrbericht, wurden am Sonntag, den 20. Dezember 2020 um 18:05 Uhr, die Feuerwehreinheiten Bruckhausen und Hünxe in die Straße "Am Tiefen Steg" im Ortsteil Bruckhausen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. In der betroffenen Wohnung war im Küchenbereich eine Verrauchung entstanden, so dass diese quergelüftet werden musste.

Der Einsatz endete nach 25 Minuten. Personen kamen nicht zu Schaden.