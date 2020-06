Hünxe/Dorsten Laut Polizeibericht, befuhr am Sonntag, den 21.Juni 2020, gegen 20:14 Uhr, ein 33-jähriger Dorstener mit seinem Auto in Hünxe die Gahlener Straße in Richtung Schermbeck. In Höhe einer ehemaligen Gastwirtschaft kam der Mann mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen massiven Stein. Im weiteren Verlauf durchbrach der Wagen einen Weidezaun und überschlug sich mehrfach. Der Autofahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Mann durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Wagen wurde erheblich beschädigt und sichergestellt. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat zur Unfallursache dauern an.