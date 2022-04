Laut Feuerwehrbericht, wurde am Dienstag, den 12. April 2022 um 05:48 Uhr, die Feuerwehreinheit Hünxe, zusammen mit der Feuerwehr Dinslaken, auf die Autobahn A3 alarmiert. In Fahrtrichtung Oberhausen stand ein Auto in Vollbrand. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz zuerst mit Wasser und im weiteren Verlauf mit Schaum durchgeführt.

Der Einsatz endete, nach einer Stunde und 45 Minuten.