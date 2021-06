Laut Feuerwehrbericht wurden am Dienstag, den 1. Juni 2021 um 17:57 Uhr, die Feuerwehreinheiten Hünxe und Drevenack zum Wesel-Datteln-Kanal alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort "Havarie" rückten diese in die Nähe der Schleuse aus, wo ein Sportboot festgemacht hatte, in welches Wasser eindrang und zu sinken drohte. Drei der vier Personen, die auf dem Boot waren, wurden mit dem Mehrzweckboot der Feuerwehr Hünxe an Land gebracht, da dies von der Ankerstelle aus nicht möglich war. Im Anschluss konnte das havarierte Boot durch die Feuerwehr Hünxe, in Zusammenarbeit mit dem Bootseigner, an einen sicheren Liegeplatz geschleppt werden.

Der Einsatz endete nach einer Stunde.