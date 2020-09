Ein Autotransportanhänger wurde gestohlen in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr. Unbekannte schlugen auf einem Betriebsgelände in Bucholtwelmen zu.

Der Hänger, der das Kennzeichen WES-QP 800 hat, stand dort an der Ida-Noddack-Straße. Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.