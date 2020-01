Dorsten/Hünxe Laut Polizeibericht bog am Freitag, den 03. Januar 2020 gegen 09:00 Uhr, ein 33-jähriger Dorstener mit seinem Auto in Dorsten von der Gahlener Straße nach links in die Straße Alter Postweg ab. Dabei stieß er mit einer 77-jährigen Fußgängerin aus Hünxe zusammen, die den Alten Postweg in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Die Hünxerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

An dem Auto entstand 300 Euro Sachschaden.