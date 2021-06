Die Feuerwehren aus Hünxe und Drevenack haben am Dienstag verhindert, dass ein Sportboot im im Wesel-Datteln-Kanal versinkt. Drei von vier Personen an Bord des leck geschlagenen Fahrzeugs brachten die Feuerwehrleute mit ihrem Mehrzweckboot an Land. Im Anschluss konnte das havarierte Boot mitsamt Eigner an einen sicheren Liegeplatz geschleppt werden.