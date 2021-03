Laut Feuerwehrbericht wurde am Montag, den 1. März 2021 gegen 17:10 Uhr, die Feuerwehreinheit Hünxe-Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Kaminbrand" in die Straße "An den Höfen" alarmiert. Während der Erkundung bestätigte sich das Einsatzstichwort unter dem die Feuerwehr alarmiert worden ist.

Das Brandgut wurde aus der Feuerstelle entfernt und der Schornstein durch eine Fachkraft gekehrt.

Der Einsatz endete, nach circa einer Stunde.