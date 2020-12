Laut Feuerwehrbericht wurde am Samstag den 26. Dezember um 16:03 Uhr die Feuerwehreinheit Hünxe nach Gartrop in die "Scheperstraße" am Wesel-Datteln-Kanal alarmiert. Ein Reh befand sich im Wasser.

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass sich das Tier, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, ans Ufer retten konnte und über eine Wiese davon lief.

Der Einsatz endete für die alarmierten Kräfte der Feuerwehr, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, nach ca. 35 Minuten.