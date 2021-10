Laut Feuerwehrbericht wurde am Freitag, den 8. Oktober 2021 um 13:47 Uhr die Feuerwehreinheit Bruckhausen unter dem Einsatzstichwort "Tier in Not" in den Voerder Weg, Hünxe-Bruckhausen alarmiert. Ein Pferd lag in einem Graben und wurde durch die Reiterin betreut. Umgehend wurde der Bereich der Einsatzstelle abgesichert, vor dem fließenden Verkehr.

Der Einsatz endete nach 40 Minuten, nachdem das Pferd wieder aufgestanden war. Ebenfalls vor Ort war ein Tierarzt.