Laut Feuerwehrbericht wurde am Mittwochabend, den 07. Oktober 2020, die Feuerwehreinheit Hünxe zu einem Einsatz alarmiert, weil es zu einem Unfall mit einem Pferd im Verkehrsraum, ohne Beteiligung anderer, gekommen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Tier bereits wieder auf einem Feldweg und wurde betreut. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei den Maßnahmen zur Verkehrssicherung und brauchte an dieser Stelle keine weiteren Maßnahmen einleiten. Nachdem ein ebenfalls alarmierter Tierarzt an der Einsatzstelle eingetroffen war, rückte die Feuerwehr Hünxe wieder ein.