Laut Feuerwehrbericht wurden am Dienstag, den 23. Juni 2020 um 16:35 Uhr, die Feuerwehreinheiten Bruckhausen und Hünxe in den Ortsteil Hünxe-Bruckhausen zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Auf einer an den "Schwarzen Weg" angrenzenden Freifläche brannte es. Die Feuerwehr konnte die Fläche von circa 1 Quadratmeter schnell mit einem C-Rohr ablöschen.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr Hünxe nach 30 Minuten.