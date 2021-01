Laut Feuerwehrbericht wurde am Freitag, den 29. Januar 2021 um 16:03 Uhr, die Feuerwehreinheit Bruckhausen nach einem Verkehrsunfall zur Einmündung Dinslakener Straße/Schwarzer Weg in Hünxe-Bruckhausen alarmiert. Durch die Feuerwehr wurden die Batterien an den Autos abgeklemmt. Betriebsmittel liefen, wie zuerst vermutet, nicht aus.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach 40 Minuten. Zwei, an dem Unfall beteiligte Personen, wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.