Laut Polizeibericht stahlen Unbekannte in Hünxe-Bucholtwelmen in der Zeit von Dienstag, den 21. Januar 2020, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, den 22. Januar 2020, 08:10 Uhr, zwei silberfarbene Citroen Jumper von einem Gelände eines Unternehmens für Feuerungsbau an der Straße In der Beckuhl. Hierzu hatten sie einen Legi-Zaun aufgetrennt. Die Fahrzeuge sind auf die Kennzeichen DIN-IG 1 und DIN-IG 2 zugelassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte an die Polizei in Hünxe unter der Telefonnummer 02858 / 918100 wenden.