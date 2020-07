Die ehemalige Öl-Rafffinerie in Hünxe , ist 1959 - 60 gebaut , worden sie

gehörte der BP.

Auf dem Gelände war vormals ein Truppenübungsplatz.

In Betrieb genommen wurde die Raffinerie am 20.10. 1960 ,in Anwesendheit

von Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhart.

Es wurden bis zu 10 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet.Im Jahre 1982

wurde die Raffinerie geschlossen,sie war nicht mehr richtig wettbewerbsfähig.

Heute wird das Gelände von Tan-Quid zur Verteilung von Treibstoffen genutzt.

Zwischenzeitlich wurde auf dem Gelänge eine Kohlevergasungsanlage betrieben .