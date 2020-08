Es war einmal...

So fangen kleine und große Geschichten an. So auch diese, über ein Sommer voller Musik, gute Bands, tolle Leute und natürlich das eine oder andere Biergeschwängerte Gespräch.

In Hünxe ist jedes Jahr das fulminante "Ruhrpott Rodeo". Ein Festival, was nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist. Im Schnitt 8000 Besucher, die dafür sorgen, dass man ordentlich feiern kann ohne sich ständig auf die Füße zu treten. Dieses wird bzw. ist dieses Jahr nicht möglich. Dafür nächgstes Jahr um so intensiver mit einer Wahnsinnsbesetzung. Dazu aber später mehr.

Im letzten Jahr hatte ich die Möglichkeit das gesamte Festival zu fotografieren und hoffe, dass die Sehnsucht auf ein baldiges Ende der Corona Krise wächst, die Menschen versuchen ein miteinander statt Gegeneinander zu gestalten, damit diese Art der Kultur auch wieder stattfinden kann.