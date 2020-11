Gesamtschule Hünxe am 16. und 17. November 2020 geschlossen

Laut Pressemitteilung der Gemeinde Hünxe entfällt am Montag, den 16. November 2020, und am Dienstag, den 17. November 2020, der Unterricht an der Gesamtschule Hünxe für alle Schüler. Die Eltern wurden über die schulinternen Verteiler informiert.

Der Grund ist ein auf Covid-19 positiv getestetes Mitglied des Lehrerkollegiums.

Die Schließung erfolgt als Vorsorgemaßnahme seitens der Schulleitung in Absprache mit der Gemeinde.

Weitere Maßnahmen und das weitere Vorgehen werden mit dem Gesundheitsamt besprochen.