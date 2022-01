Könnten Sie die Frage beantworten, ob es hier in Hünxe einen Pflegedienst gibt? Diese Frage können Sie ab heute mit „ja“ beantworten, denn wir der Hünxer Pflegedienst stellen uns Ihnen vor.Seit dem 01.01.2022 haben wir vom Hünxer Pflegedienst unsere Türen für Sie geöffnet. Unser Team besteht aus examinierten Pflegefachkräften und Hauswirtschafterinnen. Unser Büro befindet sich auf der Alte Weseler Straße 30 in 46569 Hünxe. Sie erreichen uns täglich zwischen 09:00 – 16:00 Uhr persönlich oder unter der Telefonnummer 02858/5259529. Unseren Standort an der Alte Weseler Straße 30 kann man nicht verfehlen, denn vielleicht tätigen Sie Ihren täglichen Einkauf in einem der nahegelegenen Lebensmittelgeschäfte.Wir, als der einzige Pflegedienst in Hünxe, versorgen unsere Patienten / Kunden / Best Ager mit freundlichem, netten und vor allem kompetenten Pflegepersonal. Wir versorgen unsere Kunden nach SGB V, SGB XI und SGB 45b. Beratungsgespräche nach §37,3 SGBXI führen wir nach bestem Wissen und Gewissen durch. (Alternativ: Grundpflege, Behandlungspflege und eine hauswirtschaftliche Versorgung führen wir in Ihrem Auftrag für Sie durch.)Dies sagt Ihnen im ersten Moment nichts und Sie müssten nachschlagen, was damit gemeint ist? Kein Problem, rufen Sie uns gerne an oder besuchen Sie uns. Mit genügend Abstand, aufgrund der momentanen Lage, informieren wir Sie gerne über alles, was Sie zum Thema Versorgung einer Pflegeperson wissen möchten. Im Internet finden Sie uns unter www.huenxer-pflegedienst.de.

Wir freuen uns auf Sie!