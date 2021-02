Die Hünxer SPD macht sich für den Bau des Spielplatzes am Danziger Platz in Bruckhausen stark. Nach dem bereits 2018 eine Entwurfsplanung vom zuständigen Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport beschlossen wurde, soll der Bau noch in diesem Jahr beginnen, wenn nach den Sozialdemokraten geht.

So sollen entsprechende Gelder im aktuellen Haushalt eingestellt werden, wie ein Antrag der SPD-Ratsfraktion für die kommende Schul- und Jugendausschusssitzung vorsieht. „In Bruckhausen fehlt ein zentral gelegener Spielplatz. Bisher können Kinder und Familien nur den Spielplatz im Brömmenkamp und den Spielplatz an der Gemeinschaftsgrundschule ,Am Dicken Stein´ aufsuchen. Beide Plätze liegen zudem am Ortsrand. Auch im Vergleich zu den Ortsteilen Drevenack und Hünxe fällt auf, dass es in Bruckhausen gemessen an der Zahl der Kinder verhältnismäßig wenige Spielplätze gibt. Seit 2018 gibt es nun den Plan, am Danziger Platz auf der Grünfläche vor dem evangelischen Kindergarten einen attraktiven Spielplatz zu errichten. Die dortigen Bäume wurden bereits gefällt und so zeigt sich hier eine kahle Stelle. Das trägt nicht gerade zur Verschönerung des Danziger Platzes als Mittelpunkt des gemeinschaftlichen Lebens im Dorf Bruckhausen bei. Doch die Umsetzung lässt weiter auf sich warten. Die Verwaltung sieht den Bau in diesem Jahr nicht vor und möchte den Spielplatz erst nach der Fertigstellung des Sportplatzes angehen. Beim jetzigen Tempo kann das aber noch zwei Jahre dauern! Wir wollen Kinder und Eltern nicht weiter warten lassen und endlich ein Spiel-Angebot für junge Familien im Dorfkern schaffen“, erläutern die Bruckhausener SPD-Rastvertreter Horst Meyer, Jan Scholte-Reh, Marcel Krause und Thorben Braune.

Spielplatzbau sollte noch 2021 beginnen

In einem Antrag zu den laufenden Beratungen um den Haushaltsplan der Gemeinde Hünxe fordert die SPD-Ratsfraktion daher, dass eine Ausführungsplanung erstellt und der Spielplatzbau in diesem Jahr umgesetzt oder zumindest begonnen wird. Für die Errichtung des Spielplatzes sollen 85.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.