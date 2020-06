Nachdem ich hier vor einigen Tagen darüber berichtet hatte, auf meinem Spaziergang am Tenderingssee einige Nester des Eichenprozessionsspinners gesichtet zu haben, hatte ich mich im Anschluss an die Gemeinde Hünxe gewandt, die letztendlich für dieses Gebiet verantwortlich ist.

Anmerken möchte ich hier die schnelle Bearbeitung meiner Meldung über die Internetseite der Gemeinde Hünxe, dort eine Mängelmeldung zu machen. Diese habe ich vor Erstellen meines Beitrags online ausgefüllt und übersandt.

Einen Tag später hatte ich die Antwort der Gemeinde Hünxe in meinem email-Postfach, die ich hier gerne veröffentlichen würde. (Anmerkung: Den Namen des/der Mitarbeiters/in habe ich abgekürzt):

Sehr geehrte/r Frau/Herr Hantel,

vielen Dank für Ihre Mängelmeldung vom 17.06.2020. Diese wurde soeben durch

den/die Hünxer Mitarbeiter/in W. als abgeschlossen gemeldet.

Bemerkungen des/der Sachbearbeiters/in:

vielen Dank, für Ihre Benachrichtigung zum Fund der vom

Eichenprozessionsspinner (EPS) befallenen Bäume. Die Fundstellen sind uns

zum Teil bereits bekannt und wurden in unserer EPS-Liste aufgenommen.

In der Gemeinde Hünxe sind vorrangig im Außenbereich flächendeckend

Eichenbäume mit dem Eichenprozessionsspinner befallen. In den letzten

Wochen erfolgte eine vorbeugende Bekämpfung an Spielplätzen, Schulen,

öffentlichen Wegen und Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, mit

einem Biozid. Dort hat sich der Eichenprozessionsspinner nur in geringen

Umfang entwickelt. Im Außenbereich finden sich aber viele befallene Bäume.

Jedoch ist der Abschnitt in diesem Jahr so stark befallen, dass wir zur

Zeit keine weitere Maßnahme zur Bekämpfung ergreifen können.

Hinweisschilder um auf das Vorkommen bzw. die Verbreitung des

Eichenprozessionspinners hinzuweisen haben wir bereits aufgestellt. Alle

bei uns eingehenden Meldungen zu den Nestern werden gesammelt, begutachtet,

priorisiert und dann erfolgt eine Bekämpfung bzw. Beseitigung. Vorrangig

werden Nester innerorts in Bereichen an denen sich viele Menschen aufhalten

beseitigt.

Eine Bekämpfung durch die Gemeinde erfolgt nur im öffentlichen Bereich, auf

privaten Grundstücken ist der Eigentümer verantwortlich.

Eine Gesundheitsgefährdung, auch für Hunde und Pferde, kann von den sehr

feinen Haaren der Raupen ausgehen, die pseudo-allergische Reize auslösen.

Mit der Verpuppung der Raupen Ende Juni nimmt die Gefahr, mit den Haaren in

Kontakt zu kommen, deutlich ab. Eine umsichtige Verhaltensweise bewirkt

schon eine Minimierung der tatsächlichen Gefahr. Dazu gehört, dass

Eichenbäume und -bestände so weit wie möglich zu meiden sind, Raupen und

Gespinste nicht berührt und empfindliche Bereiche (z.B. Nacken, Hals,

Unterarme) geschützt werden. Sind Eichen betroffen, die auf privaten Grund

und Boden stehen, kann der Eigentümer sich um eine fachgerechtete

Bekämpfung kümmern, er ist dazu allerdings nicht verpflichtet.

Allgemeine Tipps für den Schutz:

Generell dürfen Raupen und ihre Nester nicht berührt werden. Schon bei

Verdacht eines Haarkontakts können folgende Maßnahmen helfen:

Kleidung umgehend im Freien wechseln, Schuhe nass reinigen

Kleidung bei mindestens 60 Grad waschen

Sichtbare Raupenhaare mit einem Klebstreifen entfernen

Gründliches Duschbad mit Haarreinigung und Augenspülung mit Wasser

Betroffene Gegenstände waschen, saugen und feucht reinigen

Hunde baden

Bei Hautreaktionen sollte der Hausarzt aufgesucht werden, beim Atemnot

sofort den Rettungsdienst alarmieren.

Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Gemeindeverwaltung Hünxe

