Erfreuliches für die Gemeinde Hünxe gibt es aus dem Jugendhilfe-Ausschuss des Kreises Wesel zu berichten.

„In der Beschlussvorlage für den 10. März ist ein Investitionskostenzuschuss für den Ausbau der Kita in Bruckhausen am Albertus – Magnus – Weg in Höhe von 5.000-10.000 €EUR vorgesehen,“ schreibt CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Wefelnberg in einer Pressemitteilung.

Ein Generationenwechsel in den älteren Wohngebieten hat zu einer gestiegenen Kinderzahl geführt. Außerdem sind mehr Kinder geboren worden. Dies ist sehr erfreulich.

Mit dem Ausbau wird dem steigenden Bedarf an Kitaplätzen im Ortsteil Hünxe-Bruckhausen Rechnung getragen.

„Hünxe,“ so die CDU-Fraktion, „soll für junge Familien attraktiv bleiben.“ Diese Maßnahme trage den veränderten Ansprüchen der Familien Rechnung.