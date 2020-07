Bernd Chronz, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Hünxe/Gartop-Bühl lädt alle Bürger des Ortsteils Hünxe/Gartrop-Bühl ein zum „CDU-Talk bei Dany“. Unter dem Motto „Auf uns ist Verlass“, trifft sich der CDU-Ortsverband Hünxe/Gartrop-Bühl ab dem 21. Juli 2020 jeden Dienstag zunächst bis zur Kommunalwahl in der „Gaststätte Dames“ in Hünxe an der Dorstener Str. 16 ab 19:00 Uhr zu einem politischen Meinungsaustausch. Die CDU-Ratskandidaten stellen sich den Bürgern ihres Wahlkreises dabei vor. Gesprächsthema wird sein, wie sie sich die Politik in Hünxe für die nächsten fünf Jahre vorstellen und mitgestalten. Gerne nehmen die Ratskandidaten die Meinung der Bürger dabei mit auf.

Um Anmeldung wird gebeten

Alle Bürger des Ortsteils Hünxe/Gartrop-Bühl sind herzlich willkommen, mit dem CDU-Ortsvorstand Hünxe-Gartrop-Bühl zu talken, wenn die Maskenpflicht berücksichtigt wird. Da die Anzahl der Gesprächspartner begrenzt ist, wird gebeten, dass Gesprächsinteressenten sich per E-Mail beim Vorsitzenden Bernd Chronz unter der eMailadresse bernd.chronz@cdu-huenxe.de anmelden. Sie erfahren über eine Antwortmail bzw. auf der Facebook-Seite „CDU Hünxe/Gartrop-Bühl“, welche Ratskandidaten für welchen Wahlkreis (von Wahlkreis 5-10) sich vorstellen bzw. zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen.