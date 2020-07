CDU-TALK mit Fernsehbesuch

Das war eine Überraschung. Christian Zens, Journalist vom WDR, erschien zum ersten „CDU-TALK bei Dani“. Die Ratskandidaten des CDU-Ortsverbandes Hünxe/Gartop-Bühl trafen sich, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich mit Ihnen zu unterhalten. Hans Hinterberger vom BR Fernsehen hatte Christian Zens beauftragt, den CDU-Talk zu besuchen, um ein Stimmungsbild von der CDU-Basis zum Thema K-Frage aufzunehmen. Fünf Interviews nahm er auf. Am 22. Juli 2020 um 21 Uhr sollen diese Interviews in einem Beitrag des BR Fernsehens in der Sendung „Kontrovers“ verarbeitet werden.