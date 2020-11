Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein plant den Neubau der Autobahnbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal und die Lippe. Im Rahmen dieses Projekts sollen unter anderem auch die beiden Hünxer Rasthöfe um weitere Stellplätze erweitert werden. Für das Projekt führt Straßen.NRW aktuell eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durch, bei der die Pläne einsehbar sind und Betroffene Anregungen und Bedenken einreichen können. Der Hünxer SPD-Ratsherr Benedikt Lechtenberg empfiehlt den betroffenen Anwohnern von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen.

„Bevor später Pläne festgestellt und umgesetzt werden, sollte jetzt die Gelegenheit genutzt werden, sich die Pläne anzuschauen und Stellungnahmen abzugeben. Bis zum 13. November können Anregungen und Bedenken schriftlich an Straßen.NRW gerichtet werden. Die Stellungnahmen werden von Straßen.NRW dokumentiert und abwägend gewürdigt. Es besteht also die grundsätzliche Chance, dass Anregungen in die weitere Planung aufgenommen werden“, so der Hünxer SPD-Ratsherr. Betroffene Bürger erhielten in den letzten Wochen bereits Post vom Landesbetrieb. Auf der Internetseite von Straßen.NRW stehen die Unterlagen ebenfalls öffentlich zur Einsicht. Wegen der Corona-Pandemie wurde von einem Bürgerbeteiligungstermin vor Ort abgesehen und die digitale Auslegung vorgenommen. Am 11. November können in der Zeit von 9 bis 20 Uhr außerdem noch Fragen telefonisch mit Straßen.NRW geklärt werden.