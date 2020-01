In unserem Selbstverständnis kann gute Politik nur im Schulterschluss und im direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingen. Politik muss also dahin gehen, wo sich das Leben einander begegnet. Mit unseren regelmäßigen Angeboten suchen wir das ständige Gespräch mit den Menschen und sind immer ansprech- und erreichbar.

Besonders stolz sind wir auf unsere Marktplatz-Gespräche, die wir seit 2015 (von Werner Schulte initiiert) einmal im Quartal in den Ortskernen durchführen. Mittlerweile sind sie eine feste und verlässliche Größe und die Menschen kommen gezielt mit ihren Anliegen, Fragen und Ideen zu uns, sobald sie wissen, dass wir dort stehen, wo wir immer stehen.



Jetzt kommt unser Bürgerwahlprogramm!



Und dafür kommt es auf Sie an! Denn wir wollen Ihre Ideen, Meinungen und Vorschläge zu einer Vielzahl von Themenbereiche rund um unsere Gemeinde Hünxe hören. Bitte machen Sie mit bei unserer großen Hünxe-Umfrage (online): Link zur Umfrage

Die Umfrage dauert ca. 8-10 Minuten und läuft bis zum 01. März 2020.

Übrigens: Bereits 2014 haben wir ein Bürgerwahlprogramm geschrieben und damit gute Erfahrungen gemacht. Viele der Punkte haben wir in den letzten 6 Jahren in unsere Arbeit im Gemeinderat eingebunden und umgesetzt. Also los, ran an die Tasten!

Wie geht’s dann weiter?



Mit einer Umfrage soll’s dann natürlich nicht erledigt sein. Im weiteren Schritt veranstalten wir Dorfwerkstätten in der ganzen Gemeinde Hünxe.

17. Februar in Bruckhausen

18. Februar in Hünxe

27. Februar in Drevenack

In drei Phasen (Meckerphase, Fantasiephase und Realisierungsphase) soll Raum für Kritik wie für Visionen sein und so wollen wir mit Ihnen über die verschiedenen Themen und Ideen ins Gespräch kommen.