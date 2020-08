Steckbrief Dirk Buschmann (parteifrei), Bürgermeister der Gemeinde Hünxe

Alter 52

Wohnort Hünxe

Familienstand (Kinder?) verheiratet, 4 Kinder

Erlernter Beruf Diplom Verwaltungswirt, Projektmanager, Master of Public Administration, Bürgermeister

Heutiger Beruf Bürgermeister der Gemeinde Hünxe

Hobbys Schlagzeug spielen, Mountainbike fahren, Wintersport, gute Bücher lesen

Sonstige Interessen

In meiner Freizeit spiele ich in der Akustik Band Hochkant Schlagzeug. Gelegentlich sind wir auch auf den Bühnen der Region mit eigenen Songs und deutschen Texten zu sehen und zu hören.

Bitte vervollständigen ….

- Social Media ist: ein aktueller Kommunikationskanal mit Stärken und Schwächen.

- Heimat bedeutet für mich … ein Gefühl. Das Gefühl geschützt, geborgen und verstanden zu sein; das Gefühl dazu- und herzugehören; das Gefühl ein Teil der Landschaft, der Kultur und der Menschen mit all ihren besonderen Eigenarten zu sein.

- Sie sollten mich wählen, weil ... sich Hünxe in den letzten 5 Jahren hervorragend entwickelt hat und wir gemeinsam auch bei kontrovers diskutierten Themen immer tragfähige Lösungen gefunden haben.(ca. 90 % der Abstimmungen im Rat waren einstimmig.

Sie sollten mich wählen, weil ich lieber Brücken baue, als Gräben zu ziehen. Sie sollten mich wählen, weil ich die positiven Entwicklungen der letzten 5 Jahre in guter Zusammenarbeit mit dem tollen Team der Verwaltung und in guter Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat vorangetrieben und mit vollem Einsatz begleitet habe. Sie sollten mich wählen, weil Sie sich darauf verlassen können, dass ich das auch in den nächsten Jahren tun werde.

Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Die Erfolge der letzten 5 Jahre, die wir in guter Zusammenarbeit gemeinsam erreicht haben, reichen von der CO2 neutralen Stromgewinnung, der Versorgung unserer Ortskerne mit Breitbandinternet, der energetischen Sanierung kommunaler Gebäude, der Schaffung barrierearmer Wohnräume, der Sicherung der Nahversorgung, der positiven Entwicklung der Gemeindewerke, der erfolgreichen Gewerbeansiedlung über die Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf E-Mobilität bis hin zur Digitalisierung unserer Schulen. Darüber hinaus haben wir mit dem Klimaschutzkonzept, dem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept und dem Gemeindeentwicklungskonzept die Weichen für eine positive, ökologische und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde gestellt. Diese Erfolge sprechen eine deutliche Sprache und dafür stehe auch ich als Bürgermeister.

Warum sind Sie ein/e gute/r Bürgermeister?

Aus genau den eben genannten Gründen. Ich habe die vor 5 Jahren formulierten Ziele konsequent umgesetzt. Ich bin ein Verbinder und ein Beweger und agiere auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern, den politischen Vertretern im Rat, den Mitarbeitenden in der Verwaltung, mit Kirchen, Vereinen und Gewerbetreibenden. Als parteifreier Vorsitzender des Rates gehe ich die vor uns liegenden Herausforderungen unvoreingenommen an und finde gemeinschaftlich getragene Lösungen. Auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen ist geprägt durch ein gutes und vertrauensvolles Miteinander im Interesse der Region. All das sind die Dinge, die einen guten Bürgermeister aus meiner Sicht ausmachen.