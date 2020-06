Grubenwasser - Quo vadis?

Auskunft über die Grubenwasserentsorgung und die Betroffenheit der Gemeinde verlangt die CDU-Fraktion Hünxe von der Ruhrkohle AG.

“Bereits im Jahre 2015 wurde uns ein Konzept zur zentralen Grubenwasserhaltung im Umweltausschuss des Kreises Wesel vorgestellt. Diese Planung sah vor, dass von sieben Wasserhaltungen an Emscher u Lippe Grubenwässer zentral nach Lohberg gefördert werden. Durch eine neu zu errichtende Rohrleitung unter anderem über Hünxer Gebiet sollten dann die 36 Millionen cbm/Jahr in den Rhein eingeleitet werden,“ so Arnd Cappell-Höpken CDU-Kreistagsabgeordneter.

Nach Informationen der Hünxer CDU-Fraktion gibt es nun Bestrebungen, Grubenwasser aus der ehemaligen Zeche Haus Aden in Bergkamen, in der Lippe zu entsorgen. Es soll sich dabei um eine Menge von neun Millionen cbm/Jahr handeln. Wird damit die zentrale Entwässerung in den Rhein nicht mehr weiter verfolgt?

Zudem gibt es keine konkreten Informationen, wie mit den übrigen Grubenwässern u.a. aus Lohberg verfahren werden soll. Wo soll der Standort der Pumpanlage sein? Wo wird die Leitungstrasse zum Rhein verlaufen? „Wir verlangen,“ so CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Michael Wefelnberg, „dass uns die RAG zeitnah über ihre Vorhaben im Fachausschuss der Gemeinde Hünxe informiert.“ Als Termine kommen die nächsten Sitzungen des Planung- und Umweltausschusses in Frage. Also der 25. Juni oder der 18. August 2020. Die Gemeinde Hünxe sei hier gleich mehrfach betroffen durch den Standort Lohberg und durch die Einleitung in die Lippe. Gerade bei der Lippe sieht die CDU-Fraktion eine erhebliche Gefährdung der Wasserqualität, da dieser Fluss nicht so viel Wasser führt wie der Rhein und das Grubenwasser am Wasser der Lippe eigentlich unerheblichen Anteil haben dürfte.

Wie also wird die Umwelt dadurch beeinflusst? Ist mit erheblichen Beeinträchtigungen von Flora und Fauna zu rechnen?

Die CDU-Fraktion fordert an dieser Stelle endlich Transparenz von der RAG und hat einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde gestellt, einen Vertreter in einem der beiden nächsten Fachausschusssitzungen einzuladen.