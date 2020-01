Am 23. Januar trafen sich Vertreter der Gemeindeverwaltung mit den Engagierten Bürgern Hünxe (EBH), um den Haushalt der Gemeinde Hünxe für das Jahr 2020 sowie den aktuellen Stellenplan zu beraten.

Im letzten Jahr wurde das Haushaltssicherungskonzept beendet, da das Jahr 2019 geplant mit einem Plus in Höhe von 85.000 Euro abschließen soll. Für das Jahr 2020 prognostiziert der neue Kämmerer Michael Häsel einen Jahresüberschuss von 200.000 Euro. Die mittelfristige Finanzplanung lässt auch in den nächsten Jahren Überschüsse in dieser Größenordnung erwarten. Aber der Fraktionsvorsitzende der EBH, Ralf Lange, bleibt skeptisch: „Die vom Land NRW neu geschaffenen Bewertungsspielräume, die auch in der Gemeinde Hünxe genutzt werden, verbessern die Haushaltslage nicht wirklich – die Zahlen sehen nur hübscher aus.“

Den Hintergrund für die neuen Bewertungsmaßstäbe bildet zum einen das zweite Weiterentwicklungsgesetz des „Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)“. Dieses Gesetz ermöglicht Verschiebungen vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt, was den Ergebnishausbehalt besser erscheinen lässt. Eine neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) schafft insbesondere mit dem sogenannten „Komponentenansatz“ neue Bewertungsspielräume bei den Abschreibungen von Investitionen. Auch dies führt, kurzfristig betrachtet, zu einer gewissen Verbesserung des Ergebnishaushaltes.

Zum anderen bleibt die hohe Unsicherheit bzgl. der Gewerbesteuern bestehen. Ein Vergleich der Prognosen zu tatsächlichen Einnahmen in den Jahren 2017 und 2018 zeigt das Problem sehr deutlich. Geplanten jährlichen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6 bis 6,8 Mio. Euro standen tatsächliche Einnahmen von jeweils nur rund 5 Mio. Euro gegenüber. Zurückzuführen ist dies auf außerplanmäßige Erstattungsverpflichtungen. „Das Problem der strukturellen Unterfinanzierung des Gemeindehaushaltes bleibt uns leider erhalten. Eine optimistische Prognose der zukünftigen Gewerbesteuereinnahmen kann die mittelfristige Finanzplanung so schnell wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen,“ kritisiert der EBH-Chef.

Michael Häsel ist sich dieser großen Unsicherheit sehr bewusst und kommentiert diese im vorgelegten Haushaltsentwurf mit den Worten: „Für die Folgejahre ist weiterhin keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen leichte Ertragszuwächse weit unterhalb der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.“ Wenn der Kämmerer die Orientierungsdaten des Landes NRW als alleinige Grundlage für seine Planung gewählt hätte, wären die Einnahmeschätzungen noch höher ausgefallen. „Gut, dass er vorsichtig bleibt. Dennoch – die Konjunktur verläuft bekanntlich zyklisch. Daher werden wir leider auch wieder Jahre erleben, in denen die Hünxer Unternehmen nicht so viel Geld verdienen. In der Folge sinken dann auch die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde,“ warnt Ralf Lange.