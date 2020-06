„Das sind gute Nachrichten für Eltern und Kinder in Bruckhausen. Der katholischen Kirchengemeinde St. Albertus-Magnus werden zusätzliche 10.500 Euro für die vorübergehende Einrichtung 12 weiterer Plätze im Kindergarten am Albertus-Magnus-Weg in Bruckhausen gewährt. Dies hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises nun beschlossen“, wie der Hünxer SPD-Vorsitzender Jan Scholte-Reh und die Kreistagskandidatin Waltraud Schilling berichten. Damit sollen die notwendigen Umbauarbeiten ermöglicht werden, nachdem diese aufgrund weiterer Auflagen höher als bisher geschätzt ausfielen.

Hintergrund:

Aufgrund des hohen Bedarfs an Kindergartenplätze in der Gemeinde Hünxe hatte sich die Kath. Kirchengemeinde St. Albertus Magnus dazu bereit erklärt, seinen Kindergarten am Albertus-Magnus-Weg um eine vierte Gruppe zu erweitern. Bis der Anbau fertiggestellt ist, sollen 12 Kinder zusätzlich im katholischen Kindergarten betreut werden. Dies sollte durch kleine Umbauarbeiten sichergestellt werden. Bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 12. März 2020 wurden für diese Umbauarbeiten 10.000 Euro gewährt. Die Kosten dafür fallen allerdings nun mit ca. 20.500 Euro viel höher aus, da sowohl ein Brandschutzkonzept erstellt und eine Nutzungsänderung für diesen Umbau beantragt werden muss. Die Differenz wurde nun durch den Jugendhilfeausschuss geschlossen.